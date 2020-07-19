الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

طوارئ بالزراعة لاستقبال عيد الأضحى

الوزير: ضرورة التأكد من أن جميع الأضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة

الطب البيطري: منع إجازات الأطباء.. ورقابة مشددة على اللحوم بالأسواق الخدمات البيطرية: السماح للمواطنين بالذبح داخل المجازر طوال أيام العيد مجانا ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وضبط الأختام المزورة









يستقبل المصريون بعد أيام قليلة، عيد الأضحى المبارك، ويستعد المواطنون لذبح الأضاحى، وكذلك تستعد وزارة الزراعة لاستقباله من خلال رفع حالات الطوارئ بالمجازر والأسواق.





وفي هذا الصدد، رصدنا عددا من آراء الخبراء فى طرق استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .









قال الدكتور عادل عبد الحكم، مدير عام الطب البيطري، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالوزارة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك تحسبا لزيادة أعداد الأضاحي، حيث تم منع إجازات الأطباء البيطريين، والعاملين بالمجازر لاستقبال الأضاحي.









وأضاف "عبد الحكم" لـ "صدى البلد"، أنه تم فتح المجازر أمام المواطنين بالمحافظات منعا لتلوث البيئة، موضحا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا من حيث التطهير والتعقيم لذا نناشد المواطنين الذبح داخل المجازر.









وكشف مدير عام الطب البيطري، عن مميزات الذبح داخل المجازر، إذ يتم الكشف على الأضحية قبل ذبحها لتبين إذا كان هناك أمراض من عدمه.









وأشار إلي أن قطاع التفتيش علي اللحوم له دور كبير في تشديد الرقابة علي اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض حتي لا يتم الغش فيها بأي شكل من خلال فريق من الأطباء تتبع هيئة الطب البيطري.









ونوه بأنه يتم التنسيق مع العديد من الجهات من أجل التفتيش علي اللحوم والذبح في المجازر مثل المحافظة ووزارة التموين وغيرهم.









فيما قال الدكتور أيمن عادل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق اللحوم وليس لها علاقة بها ولكن يمكن أن تنتقل عن طريق التلامس.













وناشد " عادل " في تصريحات لـ " صدى البلد" جميع المواطنين بالذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم من ناحية ، وفى نفس الوقت لمنع انتقال الأمراض المزمنة من الأضاحي للمواطنين ، حيث هناك أمراض أخطر من فيروس كورونا مثل السل ، والإجهاض المعدى ، والدودة الشريطية.





وأضاف " مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم " أنه تم السماح لجميع المواطنين بالمحافظات بالذبح داخل المجازر خلال أيام عيد الأضحى حفاظا على صحة المواطنين ، مطالبا الجميع بالإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة عند وجود أى مخالفات ذبح بالشوارع أو خارج المجازر .













وأشار إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر من حيث التطهير قبل الذبح لجميع الأدوات ، وبعد الانتهاء من العمل يتم التطهير بالماء والصابون والكلور ، كما أن العاملين بالمجزر يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء القفازات .













وشدد على وجود رقابة في جميع الأسواق لمنع الذبح بـ محلات الجزارة وضبط اللحوم الفاسدة والأختام التي يتم تزويرها.









وعلى نفس السياق ، أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطابا إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يشيد فيه بأداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا.









وأثمرت هذه الجهود عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.









كما أثمرت جهود الهيئة عن مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وإعلان خلو مصر ولأول مرة من مرض الحمى القلاعية وأيضا قيام الهيئة بتطهير أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.









أشاد القصير أيضا بجهود الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.









بمناسبة الجهود المعلنة عن الإنجازات التى حققها قطاع التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2020 حيث تمكنوا من ضبط 1084 طن من اللحوم والاسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادامي، وزير الزراعة توجه لهم بالشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة فى الحفاظ على حياة المواطن، خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله ، والمتعلقة بفيروس كورونا.









وأكد توجيهات رئيس الجمهورية بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى ، والتي تبدأ بسلامة الغذاء وخاصة ذات الأصل الحيوانى، مطالبا جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الاضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمى حفاظا على حياة المواطن.









كما أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ وجهت الإدارة المركزية للمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالمحافظات المختلفة عدة ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وختمها بـ الأختام المزورة.









وأضاف أنه تم ضبط 17 ختما مزورا للحوم البلدية على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة كالتالى









٦ أختام بمركز منوف محافظة المنوفية





٣ أختام بمحافظة القاهرة ( السيدة زينب المقطم حلوان )





٣ أختام بمحافظة الاسكندرية





٢ ختم بمركز زفتى محافظة الغربية





٢ ختم بمحافظة البحيرة





١ ختم بمحافظة كفر الشيخ









من ناحيته د أيمن عادل مدير عام التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية إنه تم ايضا ضبط عبوات المادة الملونة المستخدمة فى ختم اللحوم، موضحا أن هذه الأختام المزورة تستخدم لختم اللحوم المريضة المذبوحة خارج المجازر.



