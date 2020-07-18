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وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء..نواب: يقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد.. ويحقق الاكتفاء الذاتي

السبت 18/يوليه/2020 - 07:39 م
الإنتاج الحيوانى
الإنتاج الحيوانى
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معتز الخصوصى
زراعة البرلمان: 
افتتاح مزارع الإنتاج الحيوانى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس بتشغيل المشروعات غير المستغلة
 برلمانية: 
القيادة السياسية مهتمة بالثروة الحيوانية
نائب يطالب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل المحافظات


أشاد عدد من نواب البرلمان بإفتتاح وزير الزراعة 6 مزارع انتاج حيوانى فى محافظة البحيرة، حيث اكدوا أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الزراعة خلال احد المؤتمرات بأننا لدينا 51 مزرعة للإنتاج الحيوانى خاضعة لإشراف وزارة الزراعة تمثل بنية تحتية غير مستغلة، مما دفع الرئيس إلى توجيه وزير الزراعة بتشغيلها ، كما أشاروا إلى ضرورة تعميم مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر يساهم فى سد الفجوة بين المعروض وإحتياجات كل محافظة، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى.


فى البداية قال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والبرلمان، أن افتتاح وزير الزراعة 6 مزارع انتاج حيوانى فى محافظة البحيرة ، يأتى فى ظل توجيهات الرئيس السيسى لوزير الزراعة خلال إحدى المؤتمرات بأننا لدينا 51 مزرعة للإنتاج الحيوانى خاضعة لإشراف وزارة الزراعة تمثل بنية تحتية غير مستغلة ، مما دفع الرئيس إلى توجيه وزير الزراعة بتشغيلها.


وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة الزراعة قامت بالفعل بتأهيل مشروعات للإنتاج الحيوانى كانت متوقفة وكانت تمثل إهدار للمال العام حتى تم وضع جدول زمنى لها بهدف دعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتقليل فجوة الاستهلاك فى ظل استيراد 50 % من استهلاكنا للحوم الحمراء.


وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الزراعية يأتى فى إطار مواجهة الزيادة السكانية التى بدأت تلتهم التنمية ومنها الثروة الحيوانية.


وتابع: التوسع فى إنتاج المزارع الحيوانية يعد من أولويات الدولة فى ظل توجهات الرئيس السيسى حتى تستطيع مصر مواجهة إحتياجاتها من الغذاء لتقليل اعتماد الدولة على الإستيراد مما يزود من أعبائها.


وقالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إهتمام وزارة الزراعة بإفتتاح مزاراع الإنتاج الحيوانى ، يأتى فى إطار توجيهات وزير الزراعة والرئيس السيسى بضرورة الإهتمام بتربية الثروة الحيوانية بهدف سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.


وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هناك إهتماما كبيرا فى تربية الثروة الحيوانية من جانب جميع فلاحي مصر ، بدليل إتاحة الفرصة أمام أى فلاح للحصول على قروض من البنك لإنشاء مزرعة حيوانية ، مما يزيد من إنتاج الدولة من اللحوم الحمراء ويسد الفجوة الغذائية للمستهلك البسيط ، وتجعل فى متناول يده شراء اللحوم الحمراء.


وطالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر، جاء ذلك تعليقا على افتتاح وزير الزراعة السيد القصير اليوم 6 مزاراع للإنتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة.


وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تعميم مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر يساهم فى سد الفجوة بين المعروض وإحتياجات كل محافظة، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى، مما يجعل لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ولا نضطر للإستيراد من الخارج.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: الدولة منحت تسهيلات للشباب للحصول على قروض بشأن مشروعات تسمين البتلو ، إلا أن مشروع المزارع الكبيرة يعتبر أفضل بكثير من الإنتاج الفردى.


وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.


وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.


وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني . 


وأكد في النهاية أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.
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