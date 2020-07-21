AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول أسبوع في سبتمبر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:58 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف تعلن الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠٢٠ ، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.


وقال وزير التربية والتعليم : ما يتم تداوله بهذا الشأن ، حتي هذا الحين ما هو إلا اجتهادات أو إجراءات أو إشاعات.


وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).


ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).


ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).


كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

وزير التعليم : شكل ونظام العام الدراسي الجديد قيد الدراسة .. وسنعتمد على التكنولوجيا

بدء الدراسة 17 أكتوبر.. بالصور شاهد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021

وكيل الأزهر : 17 أكتوبر موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

20 معلومة تلخص تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021

فيديو جراف.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات ٢٠٢١ وتفاصيل العام الجديد

ترشيحاتنا

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

قرار جمهوري بإحالة مستشارين بمجلس الدولة إلى المعاش

فنانون أساءوا إلى عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون دافعوا عنه.. فيفي عبده أشهرهم

سرّية وتفويض لقواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي.. كواليس أهم جلسة في تاريخ البرلمان الحالي

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد