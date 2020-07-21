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حوادث

طعن أمام مجلس الدولة لاستبعاد مرشحي الأحزاب من النظام الفردي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:06 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
أقام هاني سامح، صيدلي، المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة (مستقل)، طعنا انتخابيا أمام الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حمل رقم ٤٧٧٥٦ لسنة ٧٤، لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار  الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من نظام المقاعد الفردية.


وأكد الطعن أن الأحزاب السياسية زاحمت الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي، في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية، فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا، وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين، رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها.




واستند الطعن إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
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