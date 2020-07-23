شاهد.. التفاصيل الكاملة لمران الأهلي بالتتش

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة، لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة.
وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس.
وقاد بينكيل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.
وأقام فايلر، المدير الفني للفريق تقسيمتين بين أربع مجموعات من اللاعبين مع نهاية مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس.
وقسم فايلر اللاعبين إلى أربعة فرق، وأجرى تقسيمة فنية أشرف عليها بنظام كل فريقين في جزء مصغر من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وواصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.
ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تمامًا من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.
فيما شارك رامي ربيعة، مدافع الفريق في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي، حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية.
وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي، بقيادة خالد محمود، على حالة ربيعة، الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل، بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.
ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم 28 يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.