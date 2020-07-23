شاهد.. التفاصيل الكاملة لمران الأهلي بالتتش

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.









وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة، لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة.





وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس.









وقاد بينكيل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.





وأقام فايلر، المدير الفني للفريق تقسيمتين بين أربع مجموعات من اللاعبين مع نهاية مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس.









وقسم فايلر اللاعبين إلى أربعة فرق، وأجرى تقسيمة فنية أشرف عليها بنظام كل فريقين في جزء مصغر من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وواصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.









وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.









ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تمامًا من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.





فيما شارك رامي ربيعة، مدافع الفريق في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.









وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي، حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية.









وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي، بقيادة خالد محمود، على حالة ربيعة، الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل، بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.







