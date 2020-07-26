حقق 194 مليون دولار في 40 يوما .. حكاية فيلم سيارة فورد

بدأت السينمات العالمية والمحلية خطف أنظار الجمهور من خلال تقديم المحتوى الذي يتناسب مع رغباتهم واهتماماتهم من الحين للآخر، لذلك اهتمت جميع دور العرض بإنتاج أفلام لمحبي السيارات وخصوصًا سيارة فورد.





الفيلم من بطولة الثنائي الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك في بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.





ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد في تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري في سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطاني متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطر على السباق.





يذكر أن الفيلم عندما طرح حقق العديد من الأرباح التي وصلت إلى 194 مليون دولار في 40 يومًا.