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أخبار البلد

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة تنفق ١٤٢ مليار جنيه في تطوير الجرارات وعربات السكة الحديدية، وأن السكة الحديد تنقل حاليا ٩٠٠ ألف راكب، وهناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها.


وقال وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: "مع دخول القطارات الجديدة فكرنا في رفع تسعيرة الركوب في القطارات الجديدة فقط ومع كل قطار جديد سيكون بالأسعار الجديدة.


وأعلن عن تسعيرة ركوب الـ٣٨ قطارا جديدا التي بدأ تشغيلها من يوم الخميس المسافات الطويلة الأولى المكيفة ١٢٥ بدلا من ١٠٠ والثانية المكيفة من ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه وأن هذه الزيادات تغطي ٧٠٪ إذا تمت زيادة أسعار الـ ٩٠٠ قطار.


وفيما يلى نستعرض الزيادة التي تم إقرارها على أسعار تذاكر جميع القطارات الجديدة ابتداءً من اليوم، الخميس:


الدرجة الثانية العادية بزيادة قدرها 150% على أن تسمى درجة ثانية محسن، وهي درجة مستحدثة لأول مرة.

 
القطارات الدرجة الثانية المكيفة الإسبانى والفرنساوى نسبة الزيادة 83%.


القطارات الدرجة الثانية المكيفة vip نسبة الزيادة 30%.


القطارات الدرجة الأولى المكيفة الإسبانى والفرنساوى نسبة الزيادة 30%.
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