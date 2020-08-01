المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إنه تم تطبيق التعديلات الضريبية بالنسبة للمرتبات للشخص الطبيعي الذى يقوم بالتقاضى وما فى حكمها، مشيرا إلى أنه سيكون لديه إعفاء شخصى.









وأضاف "محروس"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، أن هذا الإعفاء الشخصى سيكون للأفراد الذين يتقاضون 7000 جنيه ستزيد إلى 9000 جنيه، موضحا أن الإعفاء للشريحة الأولى التى تقدر بـ 15 ألفا بـ2.5% والثانية تقدر بـ15 ألفا بـ10%، والثالثة 15 ألفا بـ15%، والرابعة تقدر بـ122 ألفا بـ20% والخامسة تقدر بـ200 بـ22.5%، والشريحة السادسة والأخيرة تقدر بـ200 ألفا بـ25%.









وأوضح أنه سيتم تطبيق تلك التعديلات بالنسبة للمرتبات اعتبارا من مرتب 1/7 /2020، وبالنسبة للشخص الطبيعي الذى يقوم بممارسة نشاط عقارى أو تجارى أو صناعى بالنسبة لصافى ربحه الذى يتحقق فى نهاية الفترة الضريبية سيتم تطبيق أسعار الضريبة مع الشريحة المعافاة.









وأكد أنه بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهنى، ستنتهى فتراته الضريبية قبل صدور هذا القانون وتطبيق القانون القديم الذى كان فى الخصم الضريبي، مشيرا إلى أن القانون الجديد صدر لمراعاة محدودى الدخل ومنهم أصحاب المرتبات والأنشطة الصغيرة والمتوسطة الذين يمارسون أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى.









ولفت إلى أن الموظف الذي أصبح مرتبه 2000 جنيه شهريا لا يستقطع منه أى مبالغ ضريبية، لأنه سيكون معفى من هذا القانون، بالإضافة إلى أن الموظف الذى سيصل مرتبه لما يقرب من 40 ألف جنيه ستكون الضريبة التى يتحملها تقدر بـ375 جنيه سنويا، أى بواقع 35 جنيها شهريا.



