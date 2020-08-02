قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية وسط غزة

أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طيران استطلاع الجيش الإسرائيلي قصف مواقع فلسطينية غربي مدينة دير البلح وسط غزة.









يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من سماع انفجارات ودوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة.









وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه تم إطلاق صافرات الانذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.









وأضاف في تغريدة أخرى، أنه تم اعتراض قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل من قبل منظومة القبة الحديدية.









وأفادت تقارير إسرئيلية أنه تم ذلك بعد ساعات قليلة من حفل تسلم القائد الجديد لفرقة غزة في جيش الاحتلال.