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برلمان

تشريعية النواب توافق على اتفاقية لمواجهة الفقر والجوع في إفريقيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:21 م
الفقر في أفريقيا
الفقر في أفريقيا
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فريدة محمد
وافقت لجنه الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020  وتأتى الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه رؤية مصر 2030.

وتهدف الاتفاقية الى معالجة الاسباب الجذرية للفقر وضعف الامن الغذائى وأوجه ضعف المساواه الاجتماعيه بالاضافه الى تعاون جنوب –جنوب الذى يهدف الى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم اجمع ويستجيب للاولويات الوطنيه الاقليميه من خلال التدخلات المستدامه المملوكه للدول المشاركه به.

ووفقا  لمذكرة التفاهم يركز المركز على دعم صغار المزارعين بشأن التنميه الزراعيه والتكيف مع التغير المناخى وتشجيع الاقتصاد الاخضر وتحسين انتاج المواد الغذائية.
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