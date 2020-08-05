المالية تستهدف تحقيقها.. مزايا تفعيل الفاتورة الإلكترونية

تستهدف و زارة المالية خلال الشهور المقبلة، تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية وتحديدًا في نوفمبر المقبل، عبر نظام إلكتروني مركزي يمكن من خلالها متابعة كافة العلامات التجارية الخاصة بالشركات من خلال عمليات التبادل الالكتروني لبيانات الفواتير بصورة لحظية.





بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والتي أكدت فيه، بأنها بدأت في تطبيق تلك المنظومة تجريبيا في نهاية الشهرين الماضيين، بمشاركة عدد من الشركات.





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وتسعي الحكومة من خلال وزارة المالية لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال عمليات الحصر الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية بالاضافة لمكافحة ظاهرة التهرب من خلال المتابعة اللحظية لعمليات إصدار تلك الفواتير وتجميعها في ملف أعمال الممولين من الشركات بشكل لحظي لمعرفة حجم الأعمال والايرادات المحققة وحجم المبيعات.





وتساعد تلك المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.





كما أنها تعمل علي تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.