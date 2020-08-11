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محافظات

راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أدلى الأنبا أرسانيوس، راعي كنيسة الوادي الجديد والواحات، اليوم الثلاثاء، بصوته في لجنة مدرسة الامل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ على رأس وفد كنسي رفيع المستوى.

من جانبه أكد الأنبا أرسانيوس، أن صوت المواطن في مجلس الشيوخ مشاركة في البنيان التشريعي للدولة ومشاركتك في العملية الانتخابية واجب وطني وليست رفاهية اختيار ومستقبل وطن يصوت من أجل صالح الوطن لا لصالح أفراد وصوتك يمنحك الفرصة لتشارك في صنع القرار التنموي.


وشهدت 60 لجنة انتخابية موزعة على 5 مراكز إدارية بمحافظة الوادي الجديد، إقبالا متزايدا في الساعات الأولى من فتح اللجان أمام الناخبين في اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

ووفرت المحافظة سيارات أجرة ميكروباص وسرفيس لتسهيل عملية نقل الناخبين والوصول إلى مقار اللجان، وبالأخص بالقرى التي يندر بها وسائل المواصلات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين وتشجيعهم على الخروج والتصويت.

وتشهد اللجان الانتخابية تشديدا في اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد بين الناخبين أثناء الانتظار بطوابير التصويت، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويوجد بمحافظة الوادي الجديد ٦٠ لجنة عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد، تستقبل 177714 ناخب وناخبة بينما عدد اللجان بمركز الخارجة ١٩ لجنة وعدد الناخبين ٦٦٤٢١ ناخب وناخبة بمركز الخارجة وقراه، فيما يصل عدد اللجان في مركز الداخلة إلى ٢٣ لجنة وعدد الناخبين ٦٥٨٨٢ ناخب وناخبة، فيما يصل عدد اللجان في مركز بلاط٧ لجان وعدد الناخبين ٩٩٣٥ ناخب وناخبة وفي مركز الفرافرة ٧ لجان عدد الناخبين ٢٥٤٨٣ مركز باريس ٤ لجان عدد الناخبين ٩٩٨٣ ناخب وناخبة.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة
راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة
راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة
راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة
راعي كنائس الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة
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