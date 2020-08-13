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سيارات

قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب السيارة فورد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:02 ص
فورد
فورد
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أماني نوار
تعتبر شركة فورد هي إحدى الشركات الكبرى لتصنيع السيارات في العالم ، كما أنها تتميز بالكثير من الموديلات منها فورد فوكس ، فورد فيوجن 2020  وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " الإخباري أهم مميزات وعيوب سيارات فورد 2021 قبل الشراء .

سيارة فورد تعد من أشهر السيارات ، لأنها تجمع بين الكثير من وسائل الراحة معا ، من أكثر المميزات الموجودة في فورد أن المقصورة المعزولة بشكل جيد ويكون هناك هدوء أثناء السير على طريق حتى عند السير بسرعات على الطريق بالإضافة إلى أن فورد فوكس مريحة بشكل لايصدق للسائق  والراكب المقعد الامامي ، كما أن المقاعد  مصنوعة من مواد ذات جودة عالية

ونظرا لكونها سيارة صغيرة فإن لديها كمية كبيرة من مساحة الشحن ، حيث إن هناك 113.2 قدم مكعب وهو أعلى من المتوسط لهذه الشريحة من مساحة صندوق الامتعة والتي يمكن تعظيمها عند طي المقاعد الخلفية لأسفل .

اما من أهم عيوب سيارة  فورد لسوء الحظ فإن البؤرة غير معروفة بوجود مقعد خلفي واسع حتى الأطفال الأكبر سنجدهم محشورون في الخلف كما أنه يجعل محاولة حمل العناصر الضخمة في المقعد الخلفي أمر صعب .

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