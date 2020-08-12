سر العلاقة بين سيارات فورد والشرطة

تتمتع فورد دائما بعلاقة وثيقة بقوات الشرطة حول العام ، وفي الولايات المتحدة بالتحديد، فسيارات فورد تمثل ما يقرب من حوالي ثلثي سيارات الشرطة هناك، مع وجود باقي السيارات على جنرال موتورز وفيات كرايسلر.





وعلى الرغم أن سيارات الشرطة لا تمثل أي مصدر دخل كير للشركة، مقارنة بأعمالها الأخرى إلا أنها تظل جانبًا هامًا، خاصة من الناحية التسويقية .





ومن أشهر سيارة شرطة لفودر هي Interceptor Police Car التي يمكن اعتبارها الـSUV الأكثر مبيعًا في التاريخ الأمريكي .





كما أن الشرطة الامريكية قررت استخدام انجح SUV في التاريخ الامريكي ، والسبب هو اعتماديتها ، وقدراتها التسويقية البارعة لفورد ، إضافة إلى التركيز الكبير على تخصيص سيارات الشرطة بتقنيات ومزايا فريدة تفيد الشرطة في مهامهم .



