AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سر العلاقة بين سيارات فورد والشرطة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تتمتع فورد دائما بعلاقة وثيقة بقوات الشرطة حول العام ، وفي الولايات المتحدة بالتحديد، فسيارات فورد تمثل ما يقرب من حوالي ثلثي سيارات الشرطة هناك، مع وجود باقي السيارات على جنرال موتورز وفيات كرايسلر.

وعلى الرغم أن سيارات الشرطة لا تمثل أي مصدر دخل كير للشركة، مقارنة بأعمالها الأخرى إلا أنها تظل جانبًا هامًا، خاصة من الناحية التسويقية .

ومن أشهر سيارة شرطة لفودر هي Interceptor Police Car التي يمكن اعتبارها الـSUV الأكثر مبيعًا في التاريخ الأمريكي .

كما أن الشرطة الامريكية قررت استخدام انجح SUV في التاريخ الامريكي ، والسبب هو اعتماديتها ، وقدراتها التسويقية البارعة لفورد ، إضافة إلى التركيز الكبير على تخصيص سيارات الشرطة بتقنيات ومزايا فريدة  تفيد الشرطة في مهامهم .

يذكر أن فورد اعلنت عن ميعاد طرح سيارتها Puma الجديد  في 24 سبتمبر القادم والتي تعتبر هي المنافس القوي لسيارة كيا سبورتاج لهذا العام، ولم تعلن فورد عن سعر السيارة أو الدول التي ستطرح فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

تراجع مبيعات فولكس فاجن في الولايات المتحدة

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

تعرف على أهم تحالفات واندماجات شركات السيارات العالمية حتى الآن

أكبر 5 حملات استدعاء عالمية في تاريخ السيارات

ترشيحاتنا

كيف تتجنب الموجة الثانية لكورونا

مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

يوسف الشريف ينعى الراحل سناء شافع.. شاهد

في افتتاح الاستاد .. الخطيب : الأهلي لا يتحدث إلا بعد الفعل ولا يتدنى لمستوى الاخرين.. فيديو

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

إهمالي كلفني كتير.. آخر كلمات الراحل سناء شافع قبل وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور

فرز الأصوات بانتخابات الشيوخ في لجان بولاق الدكرور .. صور وفيديو

طريقة عمل كيك الطاسة.. خطوة بخطوة