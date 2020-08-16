تحصيل 200 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية: تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20%

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العام الماضي تم تقييم كل مخالفات البناء في المحافظة من خلال لجنة، وتم تسعير المتر وفقا للمكان الذى توجد به المخالفة، وطبقا للأسعار الموجودة فى ذلك الوقت، والتخفيضات تتراوح على المتر الواحد من 5 إلى 20% وتم تقسيم المخالفات على عدة مستويات، مستوى أول وثان وثالث وهكذا، ويتوقف تحديد المستوى وفقا لموقع المخالفة، ويستفيد من التخفيض بالتحديد المستوى الثالث.





وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن أكثر من 64 ألف طلب تصالح تسلمتها المحافظة خلال 19 يوما فقط، واستلمت المحافظة أكثر من 35 ألف طلب مصالحة، وذلك بعد إعلان التخفيضات التى أعلنتها المحافظة.





وأوضح أنه تم تحصيل 300 ألف جنيه فقط في بداية إعلان التصالح، والآن تعدت المبالغ المحصلة الـ 200 مليون جنيه، وهو أمر إيجابى للغاية، والتخفيض الذى تم إعلانه جاء بنتائج إيجابية.



