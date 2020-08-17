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أخبار العالم

مركز علمي روسي يبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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ا ش ا
بدأ مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك في تنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية" إن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة، وكل الذين تلقوا اللقاح لم يظهر لديهم أي ردود فعل ولا يوجد حتى أدنى إحمرار في موقع الحقن". 

وأضافت، تعليقا على الاختلافات بين لقاح مركز "جاماليا" (الذي تم تسجيله مؤخرا)، ولقاح مركز "فيكتور":" إن روسيا، مثل أي دولة أخرى، يجب أن يكون لديها عدة لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا، وهو ما نقوم به اليوم". 

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، المشرفة على عمل مركز "فيكتور"، في وقت سابق أن 86 متطوعا سيتلقون اللقاح في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، مشيرة إلى المركز حصل في 24 يوليو الماضي على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء الاختبارات السريرية للقاح على المتطوعين، وشارك في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية خمسة متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، وأفاد رئيس مركز "فيكتور" رينات ماكسوتوف بأنه من المقرر بدء إنتاج اللقاح في نوفمبر المقبل.

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