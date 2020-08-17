الكويت تسجل 622 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يقترب من الـ77 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.





كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.





وأعلنت الوزارة، عن شفاء 498 إصابة من فيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 68633 حالة.





وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.