تبادل المقترحات حول الملء .. انطلاق الاجتماع الثلاثي لاستكمال مفاوضات سد النهضة

انطلق اليوم الثلاثاء اجتماع مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك إستكمالًا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى،





وتباحث الوزراء حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 اغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص إتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة



