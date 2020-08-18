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أخبار العالم

الخلافات مستمرة.. السودان: تسليم اتفاق ثلاثي حول سد النهضة لـ الاتحاد الأفريقي قريبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وزارة الري السودانية اليوم، الثلاثاء، إن الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لا تزال مستمرة.

وبحسب "العربية"، قالت الري السودانية إن الاجتماعات بشأن سد النهضة ستتواصل غدا الأربعاء.

وذكرت قناة "الغد" أن مصر والسودان وإثيوبيا سيسلمون مشروع اتفاق للاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة في 28 أغسطس.

واستئنفت اليوم مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد تعثر الجولة الأخيرة.

وجاء استئناف المفاوضات عقب المشاركة في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تستأنف المفاوضات اعتبارا من اليوم.

وأكدت الخارجية المصرية خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانونا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

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