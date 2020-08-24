AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل أكثر من 2500 راكب.. مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:52 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين ، 23 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل  أكثر من 2500 راكب. 


وتسير مصر للطيران، رحلاتها إلى وجهات: "باريس، كوبنهاجن ، لندن ، ميلانو ، إسطنبول ، جوبا ، الخرطوم ، نيروبي ، بيروت ، البحرين، دبي، أبوظبي" بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي، حيث تسير رحلتين إلى هناك.


وتسير مصر للطيران، أيضا رحلة استثنائية لكل من الرياض وجدة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر وأسوان بخلاف رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.



وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وأعلنت مصر للطيران أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بخلاف رحلات استثنائية للسعودية.. مصر للطيران تسير 27 رحلة دولية منتظمة

على متنها 1500 راكب.. مصر للطيران تسير غدا 19 رحلة دولية منتظمة

ننشر جدول الرحلات المنتظمة والاستثنائية لـ مصر للطيران اليوم

مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية تنقل على متنها 3500 راكب

بتسيير 42 رحلة جوية.. مصر للطيران تشهد غدا أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الطيران

بتسيير 42 رحلة جوية..مصر للطيران تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الطيران..نواب:مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا..والفتح التدريجي إتجاه عالمي..ويؤكدون: هناك احترافية بتطبيق طرق الوقاية

ترشيحاتنا

بشرى بخصوص اللقاح المصري لعلاج كورونا

أحمد بلال: مصطفى محمد لم يظهر بالمستوى المطلوب في القمة .. ومروان يجب أن يغادر الأهلي

انفجار ضخم يهز مدينة كاندية اليونانية

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

بإطلالة كاجوال.. ساندي علي تتألق في أحدث ظهور لها