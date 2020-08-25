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اقتصاد

بخسارة تقترب من مليار جنيه ..مصر للألومنيوم توضح الأسباب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:48 م
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن العام المالي الماضي (2019-2020)، تحول الشركة للخسارة .

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي خسارة بلغ 993.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).
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 وتابعت "تراجعت الإيرادات خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له".

وأرجعت الشركة الخسارة إلى زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.019 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 715.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.57 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.94 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

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