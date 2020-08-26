طريقة غسيل السجاد بالماء والصابون

يحتاج السجاد إلى غسله من فترة لأخرى، وذلك حتى نتخلص من الأوساخ والأتربة التي تتعلق به مع مرور الوقت، ولكن هناك أكثر من طريقة غسيل السجاد، والتي تختلف بحسب نوعية السجاد، لذا سنقدم لكم طريقة غسيل السجاد بأسهل الخطوات وأقل التكلفة.
طريقة غسيل السجاد الشعر
أدوات تحتاجينها في طريقة غسيل السجاد الشعر
مزيج من محلول التنظيف.
مقدار من الخل الأبيض العادي.
مقدار متساوي من الماء الفاتر مع نفس مقدار الخل.
قطعة من القماش
طريقة غسيل السجاد الشعر
1- استخدمي قطعة قماش من الألياف للتنظيف، اغمسي قطعة القماش في محلول تنظيف الخل وابدئي في التنظيف.
2- إذا لاحظتِ بقعة، قومي بفرك البقعة بقوة، حتي تتأكدي من أنها اختفت تمامًا.
2- إذا لاحظتِ بقعة، قومي بفرك البقعة بقوة، حتي تتأكدي من أنها اختفت تمامًا.
3- وبعد الانتهاء من تنظيف السجادة كاملة بهذه الطريقة، اتركي السجادة حتى تجف لمدة 48 ساعة بحد أقصى.
4- ولكي تتمكني من جفافها تمامًا وجهي عليها أحد المراوح المتحركة حتى تجف بسرعة.
4- ولكي تتمكني من جفافها تمامًا وجهي عليها أحد المراوح المتحركة حتى تجف بسرعة.
مكونات تنظيف السجاد المتسخ جدا
أدوات تحتاجينها في طريقة تنظيف السجاد المتسخ جدا
مسحوق غسيل السجاد الجاف.
فرشاة تنظيف.
مكنسة كهربائية.
طريقة تنظيف السجاد المتسخ جدا
1- ابدئي برش مسحوق السجاد الجاف على جميع السجادة، احرصي على عدم المبالغة في رش المسحوق ورشي بكميات مناسبة.
2- تأكدي من اختيار مسحوق السجاد الذي تم تصميمه للاستخدام على السجاد الشعر الجديد.
2- تأكدي من اختيار مسحوق السجاد الذي تم تصميمه للاستخدام على السجاد الشعر الجديد.
3- استخدمي الفرشاة مع حبيبات المسحوق الجاف مع الإستمرار في رش الماء على السجادة.
4- احرصي على عدم استخدام الفرشاة بقوة حتى لا تفسدي المظهر العام للسجادة.
4- احرصي على عدم استخدام الفرشاة بقوة حتى لا تفسدي المظهر العام للسجادة.
5- بعد التنظيف بالفرشاة، اتركي المسحوق على السجادة، إلى بعض الوقت حتي ينظف بشكل جيد، ولكن أقصى مدة تركه 60 دقيقة.
6- تأكدي من إتباع الإرشادات على عبوة مسحوق السجاد الجاف بعناية.
6- تأكدي من إتباع الإرشادات على عبوة مسحوق السجاد الجاف بعناية.
7- استخدمي المكنسة الكهربائية لشفط بقايا تنظيف مسحوق السجاد الجاف بعد مرور 60 دقيقة، قد تحتاجين إلى تكرار هذه العملية إذا كان هناك بقع قاسية لا تختفي من المرة الأولى.
مكونات لـ تنظيف السجاد في مكانه
أدوات تحتاجينها في طريقة تنظيف السجاد في مكانه
كوب من الخل
خمس ملاعق من ملح الليمون
ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم
نصف كوب كلور الوان
لتر ماء دافئ
طريقة تنظيف السجاد في مكانه
1- قومي بوضع كل المكونات مع بعضها والخلط ليصبح خليط جيد.
2- ثم قومي ببدء تنظيف السجاد وبالأخص مناطق الأوساخ.
2- ثم قومي ببدء تنظيف السجاد وبالأخص مناطق الأوساخ.
3- ومن ثم قومي بتعرضها للتهوية حتى تجف تماما.
مكونات لـ تنظيف السجاد بالماء والصابون
أدوات تحتاجينها في طريقة تنظيف السجاد بالماء والصابون
دلو به ماء
صابون سائل
خل
صودا الخبز
فرشاة التنظيف الإسفنجية
طريقة تنظيف السجاد بالماء والصابون
1- قومي بملء الدلو بالماء مع وضع بضع قطرات من الصابون السائل لعمل بعض الفقاعات، ثم ابدئي برش القليل من صودا الخبز والخل على نواحي السجادة.
2- قومي بفرك السجادة بلطف، اغمسي الفرشاة الأسفنجية في الدلو الذي يوجد به الماء وافركي، وهكذا حتى تتخلصي من الإنتهاء من السجادة.
3- بعد غسيل السجادة بالكامل، قومي بتغيير مياه الدلو المتسخة إلى مياه نظيفة فقط دون وضع سائل التنظيف، وقومي بإعادة ما قمتي بفعله مرة أخرى على السجادة، وبعدما تنتهي من ذلك استخدمي منشفة مبللة نظيفة لتنظيف أي أوساخ إضافية.
4- وجهي المراوح حتى تتمكني من تسريع عملية جفاف السجاد.
خلطات سحرية لتنظيف السجاد
وهناك العديد من الخلطات التي يمكنها أن تجعل السجاد يبدو نظيفا مرة أخرى ويخلصك من كل البقع الموجودة بداخله، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر من خلطة سحرية لتنظيف السجاد.
الخلطة الأولى:
(واحد كوب من الخل – خمس معالق من لمح الليمون– ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم – نصف كوب كلور الوان – واحد لتر ماء دافئ).
قومي بوضع كل المكونات مع بعضها والخلط ليصبح خليطا جيدا ثم قومي ببدء تنظيف السجاد ومن ثم عرضي السجاد للتهوية حتى تقوم بعملية التجفيف.
الخلطة الثانية:
قومي بإحضار بيكربونات الصودا أو البيكنج باودر ومن ثم قومي برش محلول بيكربونات الصودا على السجادة أو البساط لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم بعدها قومي بـ تنظيف السجاد بطريقة عادية، وسوف تلاحظين الفرق وهذا الخليط ليس فقط لتنظيف بقع السجاد، ولكن تخلصك من الروائح الكريهة.
الخلطة الثالثة:
(ملعقة من صودا الخبز بيكربونات الصودا – تلت من كوب الخل – القليل من الماء الدافئ- ملعقة كبيرة من المنظف العادي).
اخلطي تلك المكونات مع بعضها البعض، ومن قم قومي برش الخليط على السجادة، وتركها لفترة ومن ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية وهكذا تلاحظي الفرق.
الخلطة الرابعة:
قومي بسكب كمية من خل التفاح أو الخل الأبيض مكان البقع ومن ثم قومي بإضافة بعض من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم أو البيكنج بودر، وسوف تلاحظين أنه يحدث تفاعل بينهم عند تركهم على السجادة لمدة 24 ساعة أو حتى يتم امتصاص الخل تماما).
الخلطة الخامسة:
(بيكربونات الصوديوم – خل – ماء – بخاخ – فرشاة تنظيف – مكنسة كهربائية).
قومي بوضع بيكربونات الصودا على البقع التي توجد على السجاد، ومن ثم قومي بإحضار البخاخ، وضعي فيها الماء والخل واخلطيها جيدا ليمتزج سويا ومن ثم قومي برش الماء والخل على بيكربونات الصودا التي توجد على البقع، ثم اتركيها عدة ساعات، ثم بعد ذلك قومي بإحضار الفرشة لتنظيف، وقومي بفرك البقعة ومن ثم قومي بإحضار المكنسة الكهربائية و تنظيفها، وسوف تلاحظي الفرق اختفاء البقعة تماما.
الخلطة السادسة:
قومي بخلط كمية من عصير ليمون مع ملح الطعام وقومي بترك هذا الخليط لمدة ساعة ونصف على الأقل على أماكن الأوساخ، ثم نظفيها باستخدام قطعة قماش، ومن ثم سكب القليل من الخل الأبيض لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة، وقد يساهم هذا الخليط في التخلص من بقع الصدأ أيضا على السجاد.
الخلطة السابعة:
قومي بعمل عجينة من الحليب مع نشا الذرة، ومن ثم قومي بفرك العجينة على المنطقة التي توجد بها البقعة، ثم قومي بتركها على السجادة ليلة كاملة حتى تجف تماما، وقومي بعد ذلك في الليلة التالية باستخدام فرشاة التدليك الخاصة بالسجاد، وسوف تلاحظين الفرق، ويمكن لهذا الخليط التخلص من بقع الحبر على السجاد تماما.