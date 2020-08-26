طريقة غسيل السجاد بالماء والصابون

مكونات تنظيف السجاد المتسخ جدا



أدوات تحتاجينها في طريقة تنظيف السجاد المتسخ جدا



مسحوق غسيل السجاد الجاف.

فرشاة تنظيف.

مكنسة كهربائية.









طريقة تنظيف السجاد المتسخ جدا







2- تأكدي من اختيار مسحوق السجاد الذي تم تصميمه للاستخدام على السجاد الشعر الجديد. 1- ابدئي برش مسحوق السجاد الجاف على جميع السجادة ، احرصي على عدم المبالغة في رش المسحوق ورشي بكميات مناسبة.2- تأكدي من اختيار مسحوق السجاد الذي تم تصميمه للاستخدام على السجاد الشعر الجديد.





3- استخدمي الفرشاة مع حبيبات المسحوق الجاف مع الإستمرار في رش الماء على السجادة.



4- احرصي على عدم استخدام الفرشاة بقوة حتى لا تفسدي المظهر العام للسجادة.





5- بعد التنظيف بالفرشاة، اتركي المسحوق على السجادة، إلى بعض الوقت حتي ينظف بشكل جيد، ولكن أقصى مدة تركه 60 دقيقة.



6- تأكدي من إتباع الإرشادات على عبوة مسحوق السجاد الجاف بعناية.





7- استخدمي المكنسة الكهربائية لشفط بقايا تنظيف مسحوق السجاد الجاف بعد مرور 60 دقيقة، قد تحتاجين إلى تكرار هذه العملية إذا كان هناك بقع قاسية لا تختفي من المرة الأولى.



