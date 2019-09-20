طريقة تنظيف السجاد الشنواه.. 7 خطوات للتخلص من البقع

طريقة تنظيف السجاد الشنواه، أو السجاد الصوفي، من أكثر ما يرهق ربة المنزل فى تنظيفه، و يتميز السجاد الشنواه أو الصوفى بتقديم التدفئة فى المنزل، فضلا عن متانته وإضافته شكل مميز لتصميم المنزل، حيث يحتوى السجاد الشنواه على ألياف طبيعية قابلة للتجديد تمنع نمو البكتيريا، كما أنه يصد البقع والغبار بشكل طبيعي



و رغم جماله وتميزه فى المنزل يحتاج سجاد الشنواه لعناية خاصة لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد الشنواه.



طريقة تنظيف السجاد الشنواه



يتميز السجاد الشنواه بأنه سجاد من الصوف محبوك آليا، لذلك يمكن أن تعتبره ربة المنزل بمثابة ديكور مميز لديها تحتاج لـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه، بشكل صحيح، أولها الكنس المنتظم حتى نحافظ على جمال الألياف، بالإضافة إلى استخدام مكنسة كهربائية جيدة وذلك لرفع الغبار والأوساخ. فـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه تحتاج إلى بطء فى التنظيف حيث يُفضل البدء فى التنظيف في وسط السجادة مع تجنب الحواف.



كما تتضمن طريقة تنظيف السجاد الشنواه ضرورة تدوير السجادة بشكل موسمي لمنع أنماط التآكل المفرطة والتلاشي غير المتساوي من أشعة الشمس، الأمر الذى يساهم فى بقاء السجاد الشنواه فترة أطول.



طريقة تنظيف السجاد الشنواه



تحتاج ربة المنزل لـ تنظيف السجاد الشنواه ، إلى ماء بارد، منظف سجاد، ومكنسة كهرباء، و إسفنج.





كيفية تنظيف سجادة الصوف.. 7 خطوات



- التخلص من الأوساخ، ضمن طرق تنظيف سجاد الصوف، تتضمن بنشر السجادة فى يوم مشمس، ويتم استخدم مكنسة أو مضرب تنس أو مضرب سجادة لضرب السجادة بالكامل لتخفيف الأوساخ المضمنة بعمق، هذا بالإضافة إلى تنظيف الأرضيات أسفل السجادة.



- المكنسة الكهربائية تمثل الطريقة الأفضل لربة المنزل كـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه، من خلال قلب السجادة على الأرض والبدء فى تنظيفها.



- شامبو التنظيف، من خلال ملئ دلو كبير بالماء البارد مع إضافة ملعقة من المنظف من أجل غسل السجاد الصوف، مع تحضير دلو أخر مملوء بالماء البارد للتنظيف بعد المسحوق.



- فرك البقع تعد أحد طرق تنظيف السجاد الشنواه، وذلك من خلال غمس إسفنجة في محلول منظف وماء، واستخدام ضغط لطيف. وشطف الاسفنجة حتى يتم نقل الأتربة من السجادة، وبعدها تترك حتى يجف.



- شطف السجادة بالماء العادى بعد تنظيفها ضرورة من أجل إزالة أي مادة تنظيف متبقية في الألياف والتى بدورها تجذب مزيدًا من الأتربة.



- استخدام منشفة قديمة لإمتصاص الرطوبة الزائدة فى السجاد حتى يتم تنظيف سطح السجادة بالكامل.



- بعد الانتهاء من تنظيف السجاد الشنواه، يترك السجاد حتى تجف تمامًا قبل وضعها مرة أخرى على الأرض، حيث يُنصح بـ تعليق السجادة أو رفعها لتحسين دوران الهواء لتسريع وقت التجفيف.





طريقة تنظيف السجاد الشنواه.. نصائح



- لابد من فرك البقعة المتراكمة على سجاد الشنواه وذلك بهدف رفع أى مواد صلبة وذلك من خلال ملعقة أو تنظيفها بالسوائل مع استخدام منشفة ورقية لإزالة البقع.



- يُنصح بإختبار منظف السجاد قبل استخدامه لتنظيف السجاد، وذلك من خلال وضع نقطة منه على قطعة قماش بيضاء واختبرها للتأكد من أنها لا تسبب ضياع الألوان.



- يُفضل استخدام مزيل للبقع الخاص بـ السجاد الصوفى، فضلا عن ضرورة الابتعاد من الكلور أو الأمونيا أو حتى تبييض الأكسجين على سجادة من الصوف وخاصة أن المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تلحق الضرر بالصوف وتتسبب في ضياع الألوان.



مصدر المعلومات موقع thespruce