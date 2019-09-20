طريقة تنظيف السجاد.. تعرفى على 40 حيلة للتخلص من البقع

طريقة تنظيف السجاد، يعد الأمر الأصعب على ربة المنزل وخاصة أن السجاد من ضمن أثاث المنزل الذى يصعب تنظيفه بسهولة، فـ بقعة صغيرة من الممكن أن تسبب بأزمة، لذلك نجد دائما السيدات حريصات على تنظيف السجاد أول بأول، ولكن دون دراية بأفضل طرق التنظيف لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد.



طريقة تنظيف السجاد بالخل



تنظيف السجاد بالمنظفات طريقة اعتادت عليها ربات البيوت، دون أن تتنبه لطرق أخرى تعمل على توفير أموالها وتعطيها النتيجة الأكثر، فـ طريقة تنظيف السجاد بالخل جاذبة للعديد من السيدات، حيث يعد الخل حلا سحريا يقضي على البقعة فى السجاد.



أكدت بعد التجارب الحقيقة لبعض ربات البيوت أن الخل يمثل تقنية جديدة لتنظيف السجاد حيث يمكن استخدام الخل كـ طريقة تنظيف السجاد وذلك من خلال عدة مكونات أبرزها نصف زجاجة خل ونصف زجاجة ماء، وتحضير منشفة للتنظيف، ولكن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها من أجل الحصول على النتائج المرجوة من بينها:-



- العمل على سرعة تنظيف البقعة بمجرد وقوعها على السجاد، مثل تبول الحيوانات الأليفة أو آثار الأقدام أو سكب بعض اللبن أو القهوة أو غيرها من السوائل.



- طريقة تنظيف السجاد بالخل تتطلب تحضير المنشفة فوق البقعة المراد تنظيفها ثم استخدام أطراف الأصابع أو كعب راحة يدك، وصب السائل وفرك البقعة بسرعة.



- الاستمرار فى ضغط المنشفة على البقعة حتى تتشرب كافة السوائل التى وقعت على السجاد.



- بعد تنشيف البقعة المسكوبة، يأتى الخل كـ طريقة تنظيف السجاد من خلال رش المنطقة المراد تنظيفها، بالخل، وتركها لمدة 10 دقائق من أجل انتزاع البقعة.



- ترك الخل لمدة 10 دقائق يوفر لكي سيدتي طريقة تنظيف السجاد بأسرع ما يمكن، حيث أن إتاحة الفرصة للخل للتغلغل فى المنطقة المراد تنظيفها يعمل على انتزاع الرائحة الكريهة.



كيفية تنظيف السجاد بالخل.. ومكونات أخرى



- إزالة المواد الصلبة الخل يستخدم فى تنظيف البقع الصعبة من خلال صب الخل عليها وإزالتها بقطعة قماش نظيفة مع ضرورة تكرار تلك الخطوة إلى أن يتم تنشيف البقعة.



-التنظيف بالبخار بعض السيدات يقومن بتنظيف السجاد من خلال البخار، ولكن تلك الطريقة قد لا تأتى بالنتائج المرجوة، ولكن مع إضافة الخل إلى محلول التنظيف حتى يمكن تنظيف السجاد بالكامل.



- فرك البقع الملطخة على السجاد، يتم من خلال استخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة لهذا الغرض، أو استخدام الإسفنجة أيضًا من خلال اضافة الخل لها والعمل على فرك اللطخة برفق باستخدام حركات خطية.



طريقة تنظيف السجاد الفرو



طريقة تنظيف السجاد الفرو، دائما ما تجد ربة المنزل صعوبة فى التخلص من البقع التى تحدث علي السجاد الفرو، وخاصة أنه تختلف طريقة تنظيف السجاد من نوع لآخر، وعلى الرغم من تفضيل السيدات للسجاد الفرو إلا أن أكثر ما يضايق الزوجات هو تنظيفه وغسله، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد الفرو.



طريقة تنظيف السجاد الفرو



طريق تنظيف السجاد الفرو، مختلفة وكثيرة ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب الإلمام بها من أجل تنظيف السجاد الفرو، والتى من بينها:-



- تنظيف السجاد الفرو بالبخار، وهو عبارة عن ماء ساخن عالى الضغط، وذلك بهدف تحريك ألياف السجاد والعمل على تفكيك الأوساخ الموجودة في السجاد، ثم شفط الماء باستخدام الفرشاة، ثم تترك السجادة حتى تجف.



- من الممكن أن يستخدم شامبو السجاد كـ طريقة تنظيف السجاد الفرو، ولكن تلك الطريقة تترك بقايا الرغوة في السجادة التي تستغرق وقتًا طويلًا حتى تجف، وخاصة أن السجادة تصبح لزجة بعد غسل الشعر بالشامبو.



- تنظيف سطح السجاد جيدا، بهدف امتصاص الأوساخ، دون وجود الرطوبة التى تقلل من سرعة التجفيف.



- تتضمن طريقة تنظيف السجاد الفرو، التنظيف الجاف والذى يعد أحد أحدث تقنيات التنظيف الموجودة في السوق، وخاصة أنها لا تتطلب وقتًا للتجفيف، حيث تتم من خلال وضع مسحوق فى الجزء السفلي من السجاد باستخدام آلة الفرشاة الدوارة ذات العداد الميكانيكي لفتح ألياف السجاد والسماح للمركب بالاستقرار في الداخل، مما يؤدي إلى نتيجة تنظيف شاملة للسجاد.



طريقة تنظيف السجاد الفرو الأبيض



- قد يتعرض السجاد الفرو إلى وقوع السوائل عليها، ولكن يمكن تنظيفها فورا من خلال منشفة بيضاء وماء وصابون، وفرشاة، ويتم بعده استخدام منشفة، على البقعة وخلط الماء مع بخة أو اثنين من الصابون، وغمس الفرشاة الخشنة في الماء والصابون وفرك المنطقة برفق باستخدام حركات دائرية ثم تركها تجف.



- من الممكن أن يتم غسل السجاد الفرو بالماء والشامبو وخاصة فى حال التأكد من ترسب الاوساخ بها، حيث يتم تنظيف الأوساخ من خلال فرشاة شعيرات ناعمة للتنظيف.



- الغسل اليدوي الطريقة المثلى لغسل السجاد وخاصة فى حالة السجاد الخفيف، حيث يستلزم ذلك حوض ومنظف ​​معتدل

وفرشاة شعيرات ناعمة، حيث نبدأ بملئ الحوض بالماء الدافئ، مع إضافة كمية كبيرة من المنظفات أو أكثر إذا كانت السجادة كبيرة.

ونترك السجادة 10 دقائق من أجل إزالة البقع من الألياف برفق، ثم التخلص من الماء وتركه حتى تجف.



طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل



السجاد دائم التعرض للأوساخ وتراكمها عليه، حيث من الممكن أن تتعرض السجادة إلى وقوع بعض السوائل بها أو الأوساخ بها نتيجة لعب الأطفال بها، ولذلك هناك عدة طرق للحصول على تنظيف السجاد بدون غسيل نرصد منها التالى:-



- تتمثل طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، من خلال البخار حيث تعد طريقة شائعة لتنظيف السجاد نظرًا لقدراته على التنظيف العميق، حيث يتم رش البخار على السجادة لتخفيف الأوساخ وتفكيكها، مع عدم استخدام مياه كثيرة حتى لا يتشربها السجاد.



- يمكن استخدام الشامبو كـ طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، حيث تعد الأفضل لـ السجاد وذلك من خلال رش رغوة الشامبو على الفور على البقعة المراد تنظيفها والانتظار حتى تجف، حيث تعتبر المساحيق الجافة خيارًا آخر خاليًا من الماء.



- كنس السجاد تعد أبرز طرق تنظيف السجاد بدون غسيل، وأفضلها للحفاظ عليها نظيفة.



- البطاطا المبشورة حلا مميزا كـ طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، حيث أنه يمثل الطريقة الأغرب، حيث أن البطاطا تقلل من الرائحة على السجاد.



- تستخدم أيضا صودا الخبز كحلول منزلية بديلة من أجل تنظيف السجاد حيث يعمل بشكل جيد على السجاد لإزالة الرائحة وذلك من خلال رش صودا الخبز على السجادة وتركها لبضع ساعات.



- يمكن تنظيف السجاد بدون غسيل من خلال استخدام ماء دافئ وفرشاة، يتم تنظيف المنطقة المتسخة من خلال فكرها باستخدام الفرشاة ويتم اضافة الماء برفق على المنطقة حتى لا ينقع الماء على الأرض، بعد الانتهاء من تنظيف البقعة يتم تشغيل مروحة للتهوية والمساهمة فى تجفيف السجاد بطريقة أسرع.



طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل نصائح



- الحرص على نظافة السجاد أول بأول ضرورة من أجل الحفاظ على السجاد، حيث أن تحديد يوما واحدًا في الأسبوع لـ تنظيف السجاد بدون غسيل ضرورة، لإزالة الأوساخ والزيوت.



- تنظيف السجاد فى المناطق المزدحمة ومناطق ذات حركة مرور عالية بالسجاد، مرة واحدة يوميًا، وذلك لـ الحفاظ على نظافة هذه المناطق وصيانتها، خاصة فى المناطق التى يتم السير عليها مثل غرفة المعيشة وغرفة النوم وعند أبواب في المنزل.



- تمثل الطريقة للحفاظ على السجاد هو خلع الأحذية بمجرد الدخول إلى المنزل حتى لا تتسخ السجاد، وخاصة أن ذلك احتى يقلل من كمية الأوساخ والحطام على السجادة، هذا بالإضافة إلى وضع السجاد فى الغرف مع الإعتماد على وضع سجاد ترحيب بجانب الباب، حتى لا يتسخ السجاد، كما أنه سيوفر من الاضطرار إلى القيام بتنظيفات كبيرة على السجاد.



طريقة تنظيف السجاد الشنواه، أو السجاد الصوفي، من أكثر ما يرهق ربة المنزل فى تنظيفه، و يتميز السجاد الشنواه أو الصوفى بتقديم التدفئة فى المنزل، فضلا عن متانته وإضافته شكل مميز لتصميم المنزل، حيث يحتوى السجاد الشنواه على ألياف طبيعية قابلة للتجديد تمنع نمو البكتيريا، كما أنه يصد البقع والغبار بشكل طبيعي



و رغم جماله وتميزه فى المنزل يحتاج سجاد الشنواه لعناية خاصة لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد الشنواه.



طريقة تنظيف السجاد الشنواه



يتميز السجاد الشنواه بأنه سجاد من الصوف محبوك آليا، لذلك يمكن أن تعتبره ربة المنزل بمثابة ديكور مميز لديها تحتاج لـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه، بشكل صحيح، أولها الكنس المنتظم حتى نحافظ على جمال الألياف، بالإضافة إلى استخدام مكنسة كهربائية جيدة وذلك لرفع الغبار والأوساخ. فـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه تحتاج إلى بطء فى التنظيف حيث يُفضل البدء فى التنظيف في وسط السجادة مع تجنب الحواف.



كما تتضمن طريقة تنظيف السجاد الشنواه ضرورة تدوير السجادة بشكل موسمي لمنع أنماط التآكل المفرطة والتلاشي غير المتساوي من أشعة الشمس، الأمر الذى يساهم فى بقاء السجاد الشنواه فترة أطول.



طريقة تنظيف السجاد الشنواه



تحتاج ربة المنزل لـ تنظيف السجاد الشنواه ، إلى ماء بارد، منظف سجاد، ومكنسة كهرباء، و إسفنج.





كيفية تنظيف سجادة الصوف.. 7 خطوات



- التخلص من الأوساخ، ضمن طرق تنظيف سجاد الصوف، تتضمن بنشر السجادة فى يوم مشمس، ويتم استخدم مكنسة أو مضرب تنس أو مضرب سجادة لضرب السجادة بالكامل لتخفيف الأوساخ المضمنة بعمق، هذا بالإضافة إلى تنظيف الأرضيات أسفل السجادة.



- المكنسة الكهربائية تمثل الطريقة الأفضل لربة المنزل كـ طريقة تنظيف السجاد الشنواه، من خلال قلب السجادة على الأرض والبدء فى تنظيفها.



- شامبو التنظيف، من خلال ملئ دلو كبير بالماء البارد مع إضافة ملعقة من المنظف من أجل غسل السجاد الصوف، مع تحضير دلو أخر مملوء بالماء البارد للتنظيف بعد المسحوق.



- فرك البقع تعد أحد طرق تنظيف السجاد الشنواه، وذلك من خلال غمس إسفنجة في محلول منظف وماء، واستخدام ضغط لطيف. وشطف الاسفنجة حتى يتم نقل الأتربة من السجادة، وبعدها تترك حتى يجف.



- شطف السجادة بالماء العادى بعد تنظيفها ضرورة من أجل إزالة أي مادة تنظيف متبقية في الألياف والتى بدورها تجذب مزيدًا من الأتربة.



- استخدام منشفة قديمة لإمتصاص الرطوبة الزائدة فى السجاد حتى يتم تنظيف سطح السجادة بالكامل.



- بعد الانتهاء من تنظيف السجاد الشنواه، يترك السجاد حتى تجف تمامًا قبل وضعها مرة أخرى على الأرض، حيث يُنصح بـ تعليق السجادة أو رفعها لتحسين دوران الهواء لتسريع وقت التجفيف.





طريقة تنظيف السجاد الشنواه.. نصائح



- لابد من فرك البقعة المتراكمة على سجاد الشنواه وذلك بهدف رفع أى مواد صلبة وذلك من خلال ملعقة أو تنظيفها بالسوائل مع استخدام منشفة ورقية لإزالة البقع.



- يُنصح بإختبار منظف السجاد قبل استخدامه لتنظيف السجاد، وذلك من خلال وضع نقطة منه على قطعة قماش بيضاء واختبرها للتأكد من أنها لا تسبب ضياع الألوان.



- يُفضل استخدام مزيل للبقع الخاص بـ السجاد الصوفى، فضلا عن ضرورة الابتعاد من الكلور أو الأمونيا أو حتى تبييض الأكسجين على سجادة من الصوف وخاصة أن المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تلحق الضرر بالصوف وتتسبب في ضياع الألوان.



طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض



تنظيف السجاد الفرو الابيض، من أصعب الأشياء التى تقابلها المرأة داخل المنزل وخاصة أن اللون الابيض ليس بالأمر السهل لتنظيفه، حيث تبذل ربة المنزل جهدا فى النظافة، إلا أن السجاد الفرو الابيض الأكثر تعرضا للأوساخ والأتربة، وظهور البقع عليه نتيجة انسكاب السوائل عليه، وللتعرف على طرق الحفاظ على مظهر السجاد جديدًا، نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض.



طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض



تحتاج ربة المنزل للتعرف على طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض فى عدة خطوات منها:-



- التخلص من البقع فى السجاد الفرو الابيض، تتمثل فى تنظيف البقعة بمحلول ومناشف إسفنجة.حيث يتم وضع المنشفة على البقعة من أجل تجفيفها ثم فركها والتخلص منها.



- مشروبات الصودا حيث أنها فعالة جدا فى تنظيف السجاد الفرو الأبيض وذلك من خلال وضع الصودا على قطعة قماش ومسح القعة الموجودة على السجاد، مع اضافة الخل الأبيض ورشها عن طريق رشاش الرذاذ على المنطقة المتسخة من أجل الحصول على النتائج المرجوة، على أن تترك قطعة القماش حتى تمتص المحلول كله، وبعدها يتم غسل البقعة بالماء الدافئ.



- أفادت العديد من التجارب أن كريم الحلاقة يمثل حلا فعالا ضمن طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض، كما أنه يزيل كل نوع من البقع، بعد تركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، فمجرد وضع الكريم يتم مسحها بقطعة قماش بيضاء جافة، على أن يتم رش المنطقة بخل واحد مخلوط بماء واحد ثم مسح المحلول بقطعة قماش.



- علكة مجففة مجمدة، تمثل حلا سحريا فى إزالة الأوساخ من السجاد، وذلك من خلال بتجميد العلكة بمكعبات الثلج لمدة 30 ثانية تقريبًا، وبمجرد أن يتم تجميد العلكة الصلبة، يتم وضعها على البقعة ثم رفعها باستخدام ملعقة.



- محلول غسيل الأطباق وتلك الطريقة تتمثل فى استخدام قطرة أو اثنتين من منظفات غسل الأطباق في كوب من الماء وذلك للتخلص من الشحوم التى وقعت السجاد.



- فى بعض الأحيان تستخدم المكواة من أجل تجفيف السجاد، وإزالة أى شمع قد يلتصق بالسجاد، مع ضرورة استخدام منشفة ورقية فوق مساحة السطح حتى يذوب الشمع ويرتبط بالورقة.



-بيروكسيد الهيدروجين يستخدم هذا المكون فى إزالة البقع من الدم من خلال ماء ممزوج بمنظف معتدل، ثم يتم كشط أكبر كمية ممكنة من الدم من الألياف، ثم نضع بيروكسيد الهيدروجين مباشرة على البقعة، والتى ستتحلل بطبيعة الحال وعليه يتم تجفيفها باستخدام المنشفة.



- التخلص من الحلويات التى تسقط من الأطفال على السجاد يأتى من خلال سكين زبدة واستخدام اسفنجة، حيث يتم وضع الماء المخلوط مع صابون لطيف،لإزالة الحلوى، ثم يتم قشطها بالسكين وبعدها يتم تتجفيف البقعة عن طريق تنظيفها بقطعة قماش أو مناشف.



-تنظيف السجاد الفرو الابيض بصورة دورية يساهم فى الحفاظ على السجاد، وعدم تراكم الأوساخ عليها فضلا عن إزالة الرواسب والزيت والشحوم.