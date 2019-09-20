تنظيف السجاد الفرو الابيض، من أصعب الأشياء التى تقابلها المرأة داخل المنزل وخاصة أن اللون الابيض ليس بالأمر السهل لتنظيفه، حيث تبذل ربة المنزل جهدا فى النظافة، إلا أن السجاد الفرو الابيض الأكثر تعرضا للأوساخ والأتربة، وظهور البقع عليه نتيجة انسكاب السوائل عليه، وللتعرف على طرق الحفاظ على مظهر السجاد جديدًا، نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض.



طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض



تحتاج ربة المنزل للتعرف على طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض فى عدة خطوات منها:-



- التخلص من البقع فى السجاد الفرو الابيض، تتمثل فى تنظيف البقعة بمحلول ومناشف إسفنجة.حيث يتم وضع المنشفة على البقعة من أجل تجفيفها ثم فركها والتخلص منها.



- مشروبات الصودا حيث أنها فعالة جدا فى تنظيف السجاد الفرو الأبيض وذلك من خلال وضع الصودا على قطعة قماش ومسح القعة الموجودة على السجاد، مع اضافة الخل الأبيض ورشها عن طريق رشاش الرذاذ على المنطقة المتسخة من أجل الحصول على النتائج المرجوة، على أن تترك قطعة القماش حتى تمتص المحلول كله، وبعدها يتم غسل البقعة بالماء الدافئ.



- أفادت العديد من التجارب أن كريم الحلاقة يمثل حلا فعالا ضمن طريقة تنظيف السجاد الفرو الابيض، كما أنه يزيل كل نوع من البقع، بعد تركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، فمجرد وضع الكريم يتم مسحها بقطعة قماش بيضاء جافة، على أن يتم رش المنطقة بخل واحد مخلوط بماء واحد ثم مسح المحلول بقطعة قماش.



- علكة مجففة مجمدة، تمثل حلا سحريا فى إزالة الأوساخ من السجاد، وذلك من خلال بتجميد العلكة بمكعبات الثلج لمدة 30 ثانية تقريبًا، وبمجرد أن يتم تجميد العلكة الصلبة، يتم وضعها على البقعة ثم رفعها باستخدام ملعقة.



- محلول غسيل الأطباق وتلك الطريقة تتمثل فى استخدام قطرة أو اثنتين من منظفات غسل الأطباق في كوب من الماء وذلك للتخلص من الشحوم التى وقعت السجاد.



- فى بعض الأحيان تستخدم المكواة من أجل تجفيف السجاد، وإزالة أى شمع قد يلتصق بالسجاد، مع ضرورة استخدام منشفة ورقية فوق مساحة السطح حتى يذوب الشمع ويرتبط بالورقة.



-بيروكسيد الهيدروجين يستخدم هذا المكون فى إزالة البقع من الدم من خلال ماء ممزوج بمنظف معتدل، ثم يتم كشط أكبر كمية ممكنة من الدم من الألياف، ثم نضع بيروكسيد الهيدروجين مباشرة على البقعة، والتى ستتحلل بطبيعة الحال وعليه يتم تجفيفها باستخدام المنشفة.



- التخلص من الحلويات التى تسقط من الأطفال على السجاد يأتى من خلال سكين زبدة واستخدام اسفنجة، حيث يتم وضع الماء المخلوط مع صابون لطيف،لإزالة الحلوى، ثم يتم قشطها بالسكين وبعدها يتم تتجفيف البقعة عن طريق تنظيفها بقطعة قماش أو مناشف.



-تنظيف السجاد الفرو الابيض بصورة دورية يساهم فى الحفاظ على السجاد، وعدم تراكم الأوساخ عليها فضلا عن إزالة الرواسب والزيت والشحوم.



مصدر المعلومات موقع: popularmechanics