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فن

بدون مكياج.. شاهد هند صبرى بإطلالة بسيطة في أحدث ظهور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

شاركت النجمة هند صبرى جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى .

وظهرت هند بإطلالة بسيطة لم تتكلف في وضع المكياچ وإكتفت بإرتداء بعض الإكسسوارت البسيطة كما رفعت شعرها بطريقة عشوائية .

واصلت النجمة هند صبري تألقها وحصدها لجوائز التمثيل على مدار العامين الماضيين حيث فازت بأفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم الفيل الازرق ٢ من أوسكار السينما العربية المعروفة اختصارا باسم ACA واستطاعت هند تخطي النجمتين منة شلبي وغادة عبد الرازق في طريقها لحصد اللقب.

كانت هند قد فازت بكل جوائز التمثيل التي ترشحت لها عن الفيلم المصري الفيل الازرق ٢ والتونسي نورا تحلم سواء في مهرجانات مثل الجونة أو قرطاج وحتى في الاستفتاءات الجماهيرية لتؤكد أن العملين حصدا اعجاب النقاد والصناع والجمهور على حد سواء.

وعبرت هند عن سعادتها بكل هذه الجوائز وفخرها في الوقت نفسه باشادة المجلس القومي للمرأة بمصر بحملتها ضد التحرش بالنساء والعنف الأسري.
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