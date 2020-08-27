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محافظات

الانتهاء من إنشاء محطة تحلية المياه بالعريش في شمال سيناء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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احمد صالح
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء ، من انشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة في منطقة الريسة ، كما يجري إنشاء 8 محطات أخرى بكل من العريش العاصمة و3 أخرى بمنطقة وسط سيناء .

وتفقد المهندس سعيد بدة رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء ، والعضو المنتدب للشركة،مراحل تشغيل المحطة تجريبيا ، حيث اطمأن على جاهزيتها للضخ خلال الساعات القادمة، لتغطية المناطق التي تعاني من وجود نقص في كميات المياه التي تصلها .

وأكد علي أن تلك المحطة تعد إحدى محطات تحلية المياه الجديدة بمدينة العريش لتحلية مياه البحر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف متر مكعب/ يوم بشكل داءم وبتكلفة 140 مليون جنيه.

وقال  إنه سيتم ضخ المياه المنتجة من المحطة فى الشبكة الرئيسية لمدينة العريش خلال ساعات وبشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف مناطق المدينة.

و يجري تنفيذ 5 محطات لتحلية المياه في مدينة العريش ، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى ٣٢٥ ألف م٣ مترا /يوم .

كما يجري إنشاء 3 محطات تحلية لمياه الآبار تعمل علي الطاقة الجديدة والمتجددة بمناطق وسط سيناء .

منها محطة تحلية مياه الابار بمنطقة" بغداد" بطاقة إنتاجية ٢٠٠م٣ /يوم و بتكلفة إجمالية تصل ٥٠ مليون جنيه.

هذا إلى جانب إنشاء محطتي تحلية تستخدم نفس التكنولوجيا في منطقتي الريد و صدر الحيطان بوسط سيناء و مقامة علي مساحة ١٥٠٠٠م٢ ' لتأمين إمداد المياه للمدن والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بها .
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