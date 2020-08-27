أهم الاخبار: 5 قرارات رئاسية جديدة.. تفاصيل غرامة الـ 500 جنيه لانتخابات الشيوخ.. حبس سما المصري عامين

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.





بينها فصل معاون نيابة.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، ٥ قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 457 لسنة 2020.. مزيد من التفاصيل هنا





طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.. مزيد من التفاصيل هنا



حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز جريمة مذبحة كفر الدوار، والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.. مزيد من التفاصيل هنا





حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت