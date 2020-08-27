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أخبار البلد

أهم الاخبار: 5 قرارات رئاسية جديدة.. تفاصيل غرامة الـ 500 جنيه لانتخابات الشيوخ.. حبس سما المصري عامين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:03 م
نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

بينها فصل معاون نيابة.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، ٥ قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 457 لسنة 2020.. مزيد من التفاصيل هنا

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.. مزيد من التفاصيل هنا

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز جريمة مذبحة كفر الدوار، والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.. مزيد من التفاصيل هنا

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي".
جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب.. مزيد من التفاصيل هنا 

بسرعة 150 ميلا في الساعة.. شاهد.. إعصار لورا يضرب لويزيانا الأمريكية
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل الإعصار الكارثي الذي وصل إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، بعدما أصبح من الدرجة الرابعة، ما دفع السلطات لإطلاق تحذيرات من مد مائي لا يمكن النجاة.. مزيد من التفاصيل هنا

13 جنيها ارتفاعا جديدا فى أسعار جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم
ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2020، بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة، إذ ارتفع الذهب من 840 إلى 853 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب.. مزيد من التفاصيل هنا

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد
قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس المتهمة سما المصري عامين في دعوى سب وقذف ريهام سعيد وتغريمها 200 ألف جنيه.. مزيد من التفاصيل هنا


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