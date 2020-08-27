13 جنيها ارتفاعا جديدا فى أسعار جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2020، بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة، إذ ارتفع الذهب من 840 إلى 853 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب من 1907 إلى 1940 دولارا.





ويقدم "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:





عيار 18: 731.15 جنيه.





عيار 21: 853 جنيه.





عيار 24: 974.85 جنيه.





الجنيه الذهب: 6824 جنيها.





السعر العالمى: 1940 دولارا.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



