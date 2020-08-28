ثروة اقتصادية مهملة.. النباتات العطرية كنوز طبية متنقلة في سيناء

توجد النباتات الطبية والعطرية في مناطق شبة جزيرة سيناء ، سواء جنوب سيناء أو شمال سيناء ، حيث يتوافر المئات من هذه الثروة التي تؤهلها، لأن تكون من اهم المناطق اقتصاديا في ظل تزايد الطلب عليها واستخدامها في صناعة الأدوية.
ويري المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، أن التصحر والرعي الجاءر خطرا يُهدد مستقبل النباتات الطبية والعطرية، من بينها ما يتم تسويقه في السوق المحلي، حيث توجد في سيناء أكثر الأعشاب الطبية التي تخرج من باطن الأرض بعد سقوط الأمطار، خاصة في سهول الوديان ، حيث يزيد الطلب عليها على المستوى المحلي .
وطالب عبد الله الحجاوي، مراكز البحوث المتخصصة في الزراعة، أن تدعم زراعة هذه النوعية من النباتات للحفاظ عليها من الانقراض ، وتحقيق الاستثمار الأمثل لها ، إضافة إلى مناشدة رجال الأعمال بخلق اقتصاد بديل عن طريق الإكثار من زراعة هذه النباتات
كما يمكن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج بالأعشاب الطبية والعطرية، إلي جانب تنفيذ سياسة التصنيع والتصدير للمنتجات الطبية والزراعية ، ويستدعى ذلك التنسيق والتخطيط العلمي والتكنولوجي المتكامل ، وعمل ربط ال بين الجهات والخبرات في تلك المجالات ، خاصة وان نباتات سيناء الطبية والعطرية تمثل ثروة قومية كبيره .
وقال المهندس جمال حلمي مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ان سيناء تتميز بوجود 60 نوعا من النباتات الطبية المتوطنة منها على سبيل المثال المرمرية، الزعتر البري، والعرعر ،والحبق، والحنظل والحرجل، واللصف ،
.
وأشار الي ضرورة مواجهة عمليات التصحر تعرض تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض الي جانب عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.
وأكد الدكتور رياض اسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش "أن المشكلة الأساسية التي ت اجه هذه الزراعات فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها ، وهذا هو التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء.
وأشار إلى أن زراعة النباتات الطبية فى سيناء ينتج عنها صناعات أخرى مثل "التجفيف ,والتعبة ,واستخلاص الزيوت العطرية، مما يساعد في إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.
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ويري المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، أن التصحر والرعي الجاءر خطرا يُهدد مستقبل النباتات الطبية والعطرية، من بينها ما يتم تسويقه في السوق المحلي، حيث توجد في سيناء أكثر الأعشاب الطبية التي تخرج من باطن الأرض بعد سقوط الأمطار، خاصة في سهول الوديان ، حيث يزيد الطلب عليها على المستوى المحلي .
وطالب عبد الله الحجاوي، مراكز البحوث المتخصصة في الزراعة، أن تدعم زراعة هذه النوعية من النباتات للحفاظ عليها من الانقراض ، وتحقيق الاستثمار الأمثل لها ، إضافة إلى مناشدة رجال الأعمال بخلق اقتصاد بديل عن طريق الإكثار من زراعة هذه النباتات
كما يمكن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج بالأعشاب الطبية والعطرية، إلي جانب تنفيذ سياسة التصنيع والتصدير للمنتجات الطبية والزراعية ، ويستدعى ذلك التنسيق والتخطيط العلمي والتكنولوجي المتكامل ، وعمل ربط ال بين الجهات والخبرات في تلك المجالات ، خاصة وان نباتات سيناء الطبية والعطرية تمثل ثروة قومية كبيره .
وقال المهندس جمال حلمي مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ان سيناء تتميز بوجود 60 نوعا من النباتات الطبية المتوطنة منها على سبيل المثال المرمرية، الزعتر البري، والعرعر ،والحبق، والحنظل والحرجل، واللصف ،
.
وأشار الي ضرورة مواجهة عمليات التصحر تعرض تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض الي جانب عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.
وأكد الدكتور رياض اسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش "أن المشكلة الأساسية التي ت اجه هذه الزراعات فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها ، وهذا هو التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء.
وأشار إلى أن زراعة النباتات الطبية فى سيناء ينتج عنها صناعات أخرى مثل "التجفيف ,والتعبة ,واستخلاص الزيوت العطرية، مما يساعد في إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.
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زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء