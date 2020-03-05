زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء

بهدف التوسع في

إقامة المشروعات

واستثمار الفرص المتاحة وتوفير فرص عمل أمام الشباب.

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجري اعداد خريطة استثمارية بهذه المشروعات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مع إعطاء أولوية للصناعات التي تخفض قيمة الاستيراد، وتطوير تلك الصناعات بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.



وتضم الخريطة الاستثمارية، مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية بالعريش، وسوق الجملة بالعريش، منطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد، منطقة الصناعات الصغيرة بنخل، الي جانب مقترح لانشاء منطقة للصناعات الحرفية بالحسنة، ومنطقة متخصصة لصناعة الملح شمال قرية الروضة ببئر العبد، ومناطق متخصصة للإنتاج الداجني شرق قرية السر والقوارير وشمالها والقسيمة بنخل وجعل ببئر العبد.