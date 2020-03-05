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محافظات

زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء

الخميس 05/مارس/2020 - 07:19 م
تعرف على الخريطة
تعرف على الخريطة الاستثمارية بشمال سيناء
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احمد صالح
تشهد محافظة شمال سيناء تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف التوسع في إقامة المشروعات واستثمار الفرص المتاحة وتوفير فرص عمل أمام الشباب. 

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجري اعداد خريطة استثمارية بهذه المشروعات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مع إعطاء أولوية للصناعات التي تخفض قيمة الاستيراد، وتطوير تلك الصناعات بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.

وتضم الخريطة الاستثمارية، مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية بالعريش، وسوق الجملة بالعريش، منطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد، منطقة الصناعات الصغيرة بنخل، الي جانب مقترح لانشاء منطقة للصناعات الحرفية بالحسنة، ومنطقة متخصصة لصناعة الملح شمال قرية الروضة ببئر العبد، ومناطق متخصصة للإنتاج الداجني شرق قرية السر والقوارير وشمالها والقسيمة بنخل وجعل ببئر العبد. 

بجانب الاهتمام بالمشروعات السياحية من خلال تطوير طريق الحج القديم ومسار العائلة المقدسة، ورفع كفاءة منطقة الفرما ببالوظة، وتطوير شاطئ العريش.

وفي نفس السياق..قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، إنه تم رفع الحد الأقصى لمبلغ قروض صندوق التنمية المحلية إلي ٥٠ ألف جنيه بدلا من ١٢ ألف جنيه بفائدة لا تتعدى ٦٪ سنويًا لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب في مختلف مدن المحافظة، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية في شتي القطاعات.


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زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
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