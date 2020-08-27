الأوقاف: إنهاء خدمة عاملة نظافة بمستشفى الدعاة

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة، عاملة نظافة بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

وأرجعت وزارة الأوقاف، سبب إنهاء خدمة المذكورة، أنها منطقعة عن العمل وتم فصلها طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، ومن تاريخه أصبحت العاملة لا علاقة لها بمستشفى الدعاة ولا بأي جهة من جهات الأوقاف.

كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس 27/ 8/ 2020م خدمة محمد رمضان حسيني إمام وخطيب بأوقاف الشرقية, طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنه.





وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.