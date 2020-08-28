مغاير للطبيعة.. شاب يمتلك أطول إصبع إبهام.. فيديو

لدينا جميعًا مواهب أو ميزات غريبة تجعلنا نتميز عن بعضنا البعض ، لكن سمة غير طبيعية لشاب ما حظيت باهتمام أكثر من معظم الناس.





عادةً ما يبلغ طول إبهام جاكوب بينا البالغ من العمر 21 عامًا بوصتين ، ولكن يمكن أن يمتد إلى خمس بوصات ونصف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





اكتشف جاكوب لأول مرة أن إبهامه فريدًا من حيث شكله عندما كان مراهقًا، وعلى الرغم من كونه غير طبيعي ، فقد أكد الأطباء أنه لا علاقة له بأي حالات طبية أساسية.





ولكن قرر"جاكوب" أن يستغل تلك الميزة الفريدة من نوعها وقام ببناء قاعدة جماهيرية واسعة على TikTok لنشر مقاطع فيديو منتظمة تدور حول حياته اليومية بإصبعه الطويل.





وقد هاجمه البعض مشككين في مصدقية "جاكوب" وأن الإصبع هو تركيب، ولكن خرج "جاكوب" للتصريح بان إبهامه حقيقي وليس مركب، أو "فوتوشوب"، مشيرًا:"أنا فقط أخلع إبهامي ، عن طريق إجباره على الخروج من تجويفه ، لجعله يبدو أطول".









ونظرًا لأن أصابعه طويلة بالفعل ، فقد قال إنه من الصعب ملاحظة الطبيعة الغريبة لإبهامه حتى يخلعه ، والذي يُفترض أنه غير مؤلم.



