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Alexandre Dumas.. جوجل يحتفل بالكاتب الفرنسي الشهير ألكسندر دوماس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:04 ص
الكاتب الفرنسي ألكسندر
الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس
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أماني إبراهيم
احتفل محرك البحث جوجل، اليوم، بذكرى ميلاد الكاتب الفرنسي الشهير ألكسندر دوماس، مؤلف رايات المغامرات الشهير ومنها رواية (كونت مونت كريستو).

وغير محرك البحث جوجل إلى 6 رسوم متحركة يظهر بها هو يكتب ثم تتوالى الرسوم المتحركة بصور من أعماله، ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنه، ولد دوما عام 1802 في فيلير-كوتيريتس بفرنسا واسمه الحقيقي دوما ديفي دي لا بايتيري، وحصل على اسمه الأدبي ألكسندر دوماس، من الاسم الأخير لجدته من أبيه، ماري سيزيت دوماس ، وهي امرأة من أصل أفريقي.

انتقل دوما إلى باريس عام 1822 ، وأصبح كاتبًا مسرحيًا قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا في رواياته في أربعينيات القرن التاسع عشر، ويعد أحد أشهر المؤلفين الفرنسيين في العالم، حيث تُرجمت كتبه إلى أكثر من 100 لغة.

كان كاتبا غزير الإنتاج الابي وكتب في العديد من الأنواع، وبدأ دوما حياته المهنية من خلال كتابة المسرحيات التي تم إنتاجها بنجاح، كما كتب العديد من المقالات في المجلات وكتب الرحلات، وبلغ مجموع أعماله المنشورة 100 ألف صفحة، وفي أربعينيات القرن التاسع عشر ، أسس دوما مسرح Théâtre Historique في باريس.

وُلد والده، الجنرال توماس ألكسندر دوما ديفي دي لا بايتيري، في مستعمرة سان دومينغ الفرنسية ( هايتي الحالية ) لألكسندر أنطوان ديفي دي لا بايتيري ، أحد النبلاء الفرنسيين ، وماري سيسيت دوما ، وهي من السود المستعبدين النساء، وفي سن الرابعة عشرة، اصطحب والده توماس ألكسندر إلى فرنسا، حيث تلقى تعليمه في أكاديمية عسكرية.

على الرغم من أنه متزوج، وفقًا لتقليد الفرنسيين من الطبقة الاجتماعية العليا، كان لديه العديد من المشاكل الشخصية ، وكان معروفًا أن لديه ما لا يقل عن أربعة أطفال غير شرعيين، على الرغم من أن علماء القرن العشرين وجدوا أن دوما أنجب ثلاثة أطفال آخرين خارج إطار الزواج.
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