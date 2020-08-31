متى يبدأ ثلث الليل الأخير وقت استجابة الدعاء؟.. هذه أسهل طريقة لمعرفته





طريقة معرفة الثلث الأخير من الليل





طريقة تحديث ثلث الليل الأخير فهي أن تعرف بداية الليل ونهايته وتقسمه على ثلاثة أجزاء, فالجزء الثالث هو الثلث الأخير، وأول الليل يبدأ بغروب الشمس، ونهايته بطلوع الفجر، وعلى هذا، فإذا كان الليل في هذا البلد يبدأ الساعة السابعة مساء، والفجر يطلع الساعة الخامسة صباحا، فإن الثلث الأخير يبدأ من الساعة الواحدة وواحد وأربعين دقيقة تقريبًا.





وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فتوى سابقة له، كيف يُحْسب ثلث الليل الأخير؟، قائلًا: «نرى متى يؤذن المغرب، فإذا كان المغرب يؤذن مثلًا الساعة السادسة، نحسب متى يؤذن الفجر؟ وليكن في الساعة الخامسة، إذن فما بينهما 11 ساعة، 11 ساعة نقسمها على 3 ونطرحها من الخامسة التي هى موعد الفجر، فيكون هذا ثلث الليل الأخير؛ فــ 11÷3 فيها 3 ساعات وثلثين يعني 3 ساعات و40 دقيقة من خمسة، فتكون الساعة 1:20 دقيقة، إذن ثلث الليل يبدأ من الساعة 1:20 في هذا اليوم، لو نظرنا إلى النتيجة لاحظنا أن كل يوم الغروب في وقت، وكل يوم الفجر في وقت، ولكن هكذا حساب ثلث الليل الأخير هو الليل ما بين المغرب والفجر.











