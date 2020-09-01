قال لزوجته: شوفي أنتِ عايزة إيه وأنا هعمله فهل يقع طلاقا.. أزهري يرد.. فيديو

قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن النية المجردة لا تصلح لإيقاع الطلاق، فلو قال الزوج لزوجته "شوفي انتي عايزه ايه واعتبريه حصل وكانت تقصد الطلاق في نيتها ولم تتلفظ بذلك" فذلك لا يقع به الطلاق.
حكم وقوع الطلاق أثناء المشاجرة بين الزوجين
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الحلف بالطلاق أثناء المشاجرة أو وقوع الخلافات الزوجية جائز مع كراهته لأن الطلاق أبغض الحلال عند الله.
وأضاف عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الحلف بالطلاق أثناء المشاجرة؟ أن وقوع الطلاق من عدمه في هذه الحالة لابد فيه من الرجوع إلى دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر، لافتًا إلى أن الرجوع للجنة الفتوى أمر ضروري ؛ حيث يسمع من الزوج والزوجة ما حدث بالتفصيل ثم يصدر المفتي حكمه بناءً عليه.
كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت، أنه فيما يخص التلفظ بـ"علي الطلاق" لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التي يقع بها الطلاق أصلا؛ وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها.
وأضافت، أنه لا بد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، كما أنه لا بد في مثل هذه الصيغ مثل: "علي الطلاق" أو "الطلاق يلزمني" من ذكر المحلوف عليه كأن يقول: "الطلاق يلزمني ما أفعل كذا"، أو "علي الطلاق لا أفعل كذا".
الطلاق للحصول على معاش
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».
وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».
وأفادت بأن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.