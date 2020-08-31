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أخبار العالم

مقتل وإصابة 9 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على جنوب دمشق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال مصدر عسكري سوري إن القصف الإسرائيلي الذي وقع في تمام الساعة 22.40 من مساء اليوم، أسفر عن ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق, حيث تصدت لها وسائط الدفاع الجوي السوري، وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وقالت وكالة سانا السورية: "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف المنطقة الجنوبية. وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة أن “عدوانا إسرائيليا جويًا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ تصدت له وسائط دفاعنا الجوي”.

وأشارت الوكالة إلى أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري خلال الحرب الإرهابية على سورية لاعتداءات متكررة من قبل كيان العدو الاسرائيلي ومنعته من تحقيق أهدافه وذلك في إطار دعمه لأدواته من التنظيمات الإرهابية.


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