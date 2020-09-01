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سيارات

استدعاء 700 سيارة مازدا في السعودية بسبب مشاكل تقنية.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:00 م
mazda CX-5
mazda CX-5
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اشرف عطية
قامت وزارة التجارة السعودية بعمل حملة استدعاءات جديدة لـ 706 سيارات مازدا من طراز CX-5 في السعودية، والتي تبدأ موديلاتها من 2015 وحتى عام 2016.
 

جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية تقوم بعمل حملات استدعاءات عديدة هذه الفترة، وأوضحت الوزارة أن سبب استدعاء 706 سيارات مازدا من طراز CX-5 هو احتمال وجود عطل في فوانيس الإضاءة النهارية الليد، مما يؤدي إلى تدني قدرة المشاة والسيارات على رؤية السيارة.


وقالت الوزارة إنه يجب التأكد من وجود رقم شاسيه السيارة ضمن حملة الاستدعاءات من خلال الموقع الرسمي أو من هنا.
 

وأكدت أنه يمكن التواصل مع وكيل مازدا في السعودية بشكل مباشر، وهي شركة الحاج حسين على رضا وشركاه وكيل سيارات مازدا في السعودية لتقوم الوكالة بعمل الصيانات والفحوصات اللازمة مجانا ودون تحمل مالك السيارة أي رسوم على الإطلاق.


جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية قامت مسبقا بعمل حملة استدعاءات لموديلات انفينتي طراز q30 لـ35 سيارة من موديلات 2017 وحتى 2019 داخل حدود المملكة العربية السعودية بسبب عدم جاهزية هذه السيارات بكاوتش استبن أو كاوتشات السير التي تعمل بدون هواء run flat. 
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