استدعاء 700 سيارة مازدا في السعودية بسبب مشاكل تقنية.. تفاصيل

قامت وزارة التجارة السعودية بعمل حملة استدعاءات جديدة لـ 706 سيارات مازدا من طراز CX-5 في السعودية، والتي تبدأ موديلاتها من 2015 وحتى عام 2016.





706 سيارات مازدا من طراز CX-5 هو احتمال وجود عطل في فوانيس الإضاءة النهارية الليد، مما يؤدي إلى تدني قدرة المشاة والسيارات على رؤية السيارة. جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية تقوم بعمل حملات استدعاءات عديدة هذه الفترة، وأوضحت الوزارة أن سبب استدعاءالإضاءةرؤية









وقالت الوزارة إنه يجب التأكد من وجود رقم شاسيه السيارة ضمن حملة الاستدعاءات من خلال الموقع الرسمي أو من هنا . الاستدعاءات





وأكدت أنه يمكن التواصل مع وكيل مازدا في السعودية بشكل مباشر، وهي شركة الحاج حسين على رضا وشركاه وكيل سيارات مازدا في السعودية لتقوم الوكالة بعمل الصيانات والفحوصات اللازمة مجانا ودون تحمل مالك السيارة أي رسوم على الإطلاق.







