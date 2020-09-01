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رياضة

أحمد سامي: أطالب جماهير طنطا بالمساندة ونسعى لتخطي الأزمة وحصد النقاط

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:32 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
أكد احمد سامي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، أنه سعيد بثقة مجلس إدارة الفريق الطنطاوي برئاسة المحاسب فايز عريبي.

وقال احمد سامي في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي أنه يسعى خلال الفترة القادمة في تصحيح المسار وتخطي الأزمة، وحصد النقاط من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز.

واختتم سامي تصريحاته قائلا أتمنى من جميع جماهير نادي طنطا مساندة الفريق ودعمه خلال الفترة القادمة لنتخطى هذه الأزمة ونعود من جديد للطريق الصحيح والبقاء في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة النادي برئاسة فايز عريبي عن تعيين نجم مصر والنادي الأهلي والمدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح، والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج.

وكان المدير الفني الجديد قد عقد جلسة مع رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة تم الاتفاق فيها على كافة الأمور الخاصة بالجهاز الفني 
وجاء تشكيل الجهاز الفني المعاون كالاتي : 

أحمد حمودة مدرب عام
وليد المحروقي مدربا 
علاء عكاشه مدير كره
وليد ابراهيم مدرب حراس
اسامه ليله مساعد مدرب حراس 
دكتور صفي ابراهيم مخطط أحمال
دكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي
جمال بشير مدير اداري
خالد عبد السلام اداري
احمد محسن اداري
محمد العناني شئون لاعبين
احمد موسي ، اكرم صبحي 
علاج طبيعي وتاهيل
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