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سيارات

تحديثات كثيرة.. مواصفات «مازدا 6» عام 2021

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:09 ص
مازاد 2021
مازاد 2021
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات اليابانية مازدا، عن طراز مازدا 6 عام 2021، وذلك بعدة تحديثات قبل أن يتم طرحها في صالات العرض للبيع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتميز السيارة بشاشة لمس 8 بوصة تدعم تطبيقات آبل كاربلاي واندرويد أوتو، وذلك بشكل قياسي إضافة إلى حزمة من أنظمة السلامة الجديدة من مازدا.

وتمتلك السيارة بنظام سمعي مميز بـ6  مكبرات صوت، وكذلك بلوتوث، ونظام تحكم في درجة الحرارة للمقصورة والدخول للسيارة بدون مفتاح.

وبالنسبة لأنظمة الأمان ، ستنطلق بمحرك سكاي أكتيف G مكون من 4 سلندر بسعة 2.5 لتر ، وبقوة 187 حصانا مع عزم دوران أقصى 252 نيوتن  مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما تمتلك مازدا 6 لعام 2021 فئة " جراند تورينج " بمحرك آخر تيربو بسعة 2.5 لتر بقوة 250 حصان مع عزم دورات أقصى 433 نيوتن متر.

يذكر أن مازاد قامت بإطلاق موديل CX-52021 ، بعدما أجرت عليها بعض التعديلات لتواكب التطور وتجذب عدد مشترين أكبر في السوق العالمي.
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