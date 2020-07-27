لهذه الأسباب .. مازدا 6 تتفوق على نفسها في 2020

استطاعت شركة مازدا تحقيق مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرًا لنجاحها وتفوقها على نفسها في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت من أكثر شركات السيارات مبيعًا خلال فترة تفشي فيروس كورونا.





وتتمتع مازدا 6 بالعديد من التقنيات الحديدة والكماليات جعلت منها أبرز سيارات 2020، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز مميزات تلك السيارة.





كما تتمتع سيارة مازدا 6 بمحرك قوي سعة 2.5 لتر وبقوة 187 حصانًا وهو تطور كبير من حيث قوة المحرك مقارنة بالطراز الأقدم، وتستهلك متوسط 3.8 لتر أي جالون لكل 23 ميلا.





وتحتوي سيارة مازدا 6، على الأنظمة الحديثة فضلًا عن وجود شاشة معلومات ونظام صوتي ووصلات usb ونظام بلوتوث، من داخل السيارة تتميز مقصورة القيادة بالتكنولوجيا العالية، كما أنها تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة، ولوحة قيادة بسيطة في تصميمها وسهلة القراءة مما يجعل التحكم بالسيارة أسهل، وجميع الأزرار قريبة من أيدي السائق لتوفير قيادة ممتعة.