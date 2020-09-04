بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد مشروع عمارات السلام لسكان المناطق غير الآمنة



وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن المشروع يضم أيضا ( مركزا طبيا – حضانة - مخبزين)، وجارٍ العمل على تنفيذها، كما يجرى الآن العمل بمشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة الموجود بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها.



وذكر المهندس أحمد عمران أحمد، أن المشروع يتكون من ١٣٤ عمارة بتكلفه 1.3 مليار جنيه، ويضم 4171 وحدة سكنية و 426 وحدة إدارية وعدد 425 وحدة تجارية، بجانب تنفيذ مدرستين تعليم ثانوي بسعة 33 فصلا و تعليم أساسي بسعة 66 فصلا.