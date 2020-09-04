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اقتصاد

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 850 جنيها للجرام بزيادة 4 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 .

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 971 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 870 جنيها.

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وبلغ جرام الذهب عيار 18 ، 729 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6815 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1939 دولارا للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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