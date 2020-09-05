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اقتصاد

«جيروم باول»: أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لسنوات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وكالات

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، "جيروم باول"، إن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لسنوات حيث يكافح الاقتصاد طريق العودة من جائحة فيروس كورونا.


وأضاف "باول"، بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في وقت سابق اليوم، "نعتقد أن الاقتصاد سيحتاج إلى أسعار فائدة منخفضة، مما يدعم النشاط الاقتصادي، لفترة طويلة من الزمن". "سيقاس بالسنوات."


يتماشى البيان مع تعليقات باول ومسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي الآخرين خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.


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في تغيير كبير في مقاربته للسياسة النقدية، وضع البنك المركزي الآن توجيهًا معلنًا أنه سيسمح للتضخم بالتعويم فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% لفترة زمنية بعد الانخفاض إلى ما دون ذلك.


تعني هذه الخطوة بشكل فعال أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يرفع أسعار الفائدة من أجل تجنب التضخم الذي جاء تاريخيًا بمعدلات بطالة منخفضة.


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