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اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب العالمية.. تفاصيل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
ارتفاع جنوني فى أسعار
ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الخميس. وتراجعت أسعار الذهب 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1941.30 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة… قد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية".

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في وول ستريت منذ يونيو، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.

ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وجميع الأنظار على أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش بحثا عن أحدث مؤشر على أداء الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2% إلى 26.66 دولار للأوقية لكنها متراجعة ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 1% إلى 2309.50 دولار.

وصعد البلاتين 0.5%إلى 894.05 لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس، منخفضا أربعة بالمئة.
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