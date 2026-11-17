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انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء /، بمقدار 11.16 نقطة ليصل إلى 10253.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 176 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 165 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 203.85 نقاط ليصل إلى 21696.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.4 مليون سهم.