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أخبار العالم

810 تفجيرات.. حصيلة جرائم الحوثيين ضد اليمنيين خلال 6 سنوات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:17 م
تفجير منزل علي يد
تفجير منزل علي يد مليشيا الحوثي في اليمن
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محمود نوفل
كشفت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، اليوم بأن ميليشيا الحوثي فجرت 810 منازل في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين لمشروعهم
القائم على التمييز العنصري السلالي وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م، وهو ما يعد شكلًا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية.


وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى بعدد المنازل التي جرى تفجيرها وتشريد الأسر منها، والتي بلغت 149 منزلًا.


وأشارت الهيئة الي ان محافظة البيضاء جاءت في المرتبة الثانية بتفجير 124 منزلًا، ثم محافظة اب بتفجير120منزلًا.


وألمحت إلى أن بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي توزعت بالترتيب حسب عددها الموثق على محافظات: حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة.
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