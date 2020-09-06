حسن مصطفى يكشف سبب دعوة حسن حمدي والخطيب لحضور قرعة بطولة العالم لليد

كشف د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سبب دعوته إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق، لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي أجريت أمس على سفح الأهرامات.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حسن حمدي والخطيب أصدقائي ولذلك وجهت لهما الدعوة، لم أوجهها لهما بصفتهما الرياضية وإلا كنت سأدعو وقتها العديد من نجوم الرياضة في مصر".

وتابع أنها دعوات شخصية منه لحسن حمدي والخطيب لأنهما من نجوم الرياضة في مصروأفريقيا.