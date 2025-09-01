رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

سادت الأحزان قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب الحادث المأساوي الأليم الذي راح ضحيته رئيس مجلس أمناء مؤسسة خيرية ونجله الطالب بكلية الصيدلة، إثر انقلاب سيارتهما الملاكي في ترعة متاخمة لطريق «الخادمية - كفر الشيخ».

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى الأب والابن اللذين رحلا دون مقدمات في فاجعة وقعت كالصاعقة على الجميع، وسط أجواء من الحزن الشديد وإشادة بدماثة أخلاقهما وحبهما لأعمال الخير والبر في مسقط رأسهما بقرية الكوم الطويل.

بكلمات مؤثرة.. أهالي كفر الشيخ ينعون أب وابنه رحلا في حادث أليم

ونعى المحاسب مصطفى الحمادي، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، وصديق الأب المتوفى، بكلمات مؤثرة: أخي رضا المبتسم دائمًا، حتى وأنت تفارق الحياة تعلو الابتسامة وجهك الطاهر. عشت مهذبًا جابرًا للخواطر، مقيمًا للصلوات، محبًا لعمل الخير.

كنت بارًا بوالديك وبأسرتك، ولم تُسِئ إلى أحد طيلة حياتك التي عشتها بسلام. واصطفاك الله شهيدًا مع نجلك، ونعاك أهل بلدك جميعًا وكل المحبين، والألم يعتصر الجميع والحزن يملأ القلوب.

وتابع: سامحني على كل لحظة بعدت عنك لظروف العمل والحياة. نصيحة للجميع: ترفعوا عن الصغائر، ولا تُهملوا أو تنشغلوا عن قريب مُخلِص أو صديق وفيّ لظروف الحياة؛ فقد يأتي الموت فجأة، وحينها لن ينفع الندم. ترحموا على حبيبي الغالي وابنه وأمواتنا جميعًا، وأكرموا توديعهما عقب صلاة الظهر.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية ووكلاء الكلية وفوزي عبده، أمين الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب بالكلية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب عبدالرحمن رضا رفعت الطالب بالمستوى الرابع ونائب رئيس اتحاد الطلاب بالكلية فى وفاته ووفاة والده إثر حادث اليم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان ويتقبلهما من الشهداء.