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فن

أخبار الفن| أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا .. نجوم الفن يدعمون لبنان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


حرص عدد من النجوم على دعم لبنان بعد الحريق الجديد الذي تعرضت له منذ ساعات قليلة، كان أبرز هؤلاء النجوم:


ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، في مقطع مصور تحدث من خلاله عن حفل زفافه الذي سيقام اليوم الخميس.


يواصل مهرجان الجونة السينمائي مسيرته التي بدأها لتمكين صناع الأفلام العرب -خاصة خارج العالم العربي- ودعم المشاريع والأفلام في مراحل مختلفة لتعزيز فرص الإنتاج والتوزيع المشترك.


يحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون.


سخرت الفنانة سوسن بدرى من نفسها عبر صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وظهرت في الصورة حمام علي الطراز الفرعون مكتب عليه " حمام سوسن بدر " . 

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